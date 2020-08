È morto Marco Malpelle, aveva lavorato a Un posto al sole e L’amica geniale (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto Marco Malpelle, aveva lavorato a Un posto al sole e L’amica geniale Marco Malpelle è morto a 30 anni, un giovane attrezzista e macchinista che ha lavorato in contesti televisivi come Un posto al sole e L’amica geniale, ma anche come videomaker per i The Jackal e per il cantante Liberato. A Napoli era soprannominato ‘o gemello (aveva un fratello, Carmelo, che lavorava nello stesso ambiente) ed era molto conosciuto nel suo settore. Ad annunciare la sua scomparsa è stato Riccardo Polizzy Carbonelli, che interpreta Riccardo Ferri in Un posto al ... Leggi su tpi

