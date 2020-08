Coronavirus, il bollettino del 7 agosto: gli aggiornamenti dalle Regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus: il bollettino di oggi 7 agosto: in Italia altri 552 contagi e tre morti nelle ultime ventiquattro ore Coronavirus: salgono ancora i contagi in Italia rispetto a ieri. Sono stati infatti 552 i positivi oggi, a fronte dei 402 registrati nella giornata di ieri. I dati peggiori arrivano dal Veneto (183) e dalla Lombardia … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 7 agosto, salgono ancora i contagi: 552 nuovi casi. Tre i morti - Open_gol : ??Forte incremento dei nuovi contagi a livello nazionale nelle ultime 24 ore. Sale a 12.921 il bilancio degli attual… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino dall’Unità di Crisi di oggi pomeriggio - daniloantonazzo : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 7 agosto, salgono ancora i contagi: 552 nuovi casi. Tre i morti [di GIOVANNI GAGLIARDI e… -

4' di lettura 07/08/2020 - Oltre al bollettino giornaliero con gli ultimi dati aggiornati - nuovi casi, guariti, decessi, tamponi effettuati - relativi al Coronavirus in Umbria, ecco una panoramica su ...AOSTA. Cresce ancora il totale delle persone trovate positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nell'ultima settimana, come riportato dal bollettino diffuso dalla Regione, sono emersi 5 nuovi casi che por ...