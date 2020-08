Ubi Banca, Gaetano Miccichè è il nuovo amministratore delegato: altro passo verso la fusione con Intesa Sanpaolo (Di giovedì 6 agosto 2020) È Gaetano Miccichè il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Ubi Banca, dopo le dimissioni, pochi giorni fa, di Victor Massiah. Una scelta che avvicina ulteriormente l’istituto alla fusione con Intesa Sanpaolo, dopo che l’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Cà de Sass si è conclusa con un tasso di adesioni superiore al 90% (90,2%, pari a 1,03 miliardi di azioni), battendo tutte le previsioni. Attuale presidente della divisione Imi del gruppo Intesa Sanpaolo – ex Banca Imi – Micciché era stato appunto designato dal ceo Carlo Messina come la figura giusta per poter guidare la Banca di Bergamo e ... Leggi su ilfattoquotidiano

