Sei mai stata sulla luna? Trama, cast e curiosità sul film diretto da Paolo Genovese (Di giovedì 6 agosto 2020) Un cast stellare, Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcore’, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli nel film di Paolo Genovese “Sei mai stata sulla luna?”, in onda giovedi’ 6 agosto alle 21.25 su Rai1. Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatterà in Renzo, un affascinante e strano contadino. Diretta da Paolo Genovese, uno dei registi italiani più quotati per le commedie (ha firmato ... Leggi su tvzap.kataweb

