Ritrovato il tesoro di Baggio e Schillaci: "Lo dimenticarono a Marino durante Italia '90" (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tesoro di Italia ’90 è stato Ritrovato: i cinquanta lingottini d’oro personalizzati, ognuno del peso di 25 grammi con un grado di purezza di 750 millesimi, con su impresso il cognome di ciascuno dei protagonisti delle “Notti Magiche”, giacevano da 30 anni in una cassetta di sicurezza della Banca di credito cooperativo dei Colli Albani. Li ha scoperti Carlo Colizza, sindaco M5S di Marino, comune dei Castelli Romani. Lo scrive il Corriere della Sera, che riporta la reazione di uno dei protagonisti di allora: Giuseppe Giannini, il “Principe”, ex capitano della Roma e regista della nazionale di Azeglio Vicini.“Davvero hanno Ritrovato il tesoro di Italia ’90? Che bella notizia, non ne sapevo niente”, ... Leggi su huffingtonpost

