Commisso: «Nonostante il COVID Mediacom rimane fortissima. Saldati 300 milioni di debiti» (Di giovedì 6 agosto 2020) Rocco Commisso ha commentato con grande soddisfazione i risultati di Mediacom relativi al trimestre chiusosi il 30 giugno 2020 Rocco Commisso ha commentato con grande soddisfazione i risultati di Mediacom relativi al trimestre chiusosi il 30 giugno 2020. Le sue parole. Mediacom – «In 42 anni di carriera nel settore delle telecomunicazioni, anzi, in tutta la mia vita, non ho mai visto un contesto economico così disastroso come quello causato dalla pandemia da coronavirus in cui moltissime aziende grandi e piccole hanno dichiarato bancarotta o sono state salvate dal fallimento grazie ad enormi aiuti da parte dello stato. In questa situazione negativa generale, Mediacom è andata in forte controtendenza, registrando il proprio novantaquattresimo trimestre ... Leggi su calcionews24

