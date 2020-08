Calciomercato Napoli, Carlo Laudisa spiega: “Arkadiusz Milik alla Roma? Bisogna capire come si muove la nuova proprietà” (Di giovedì 6 agosto 2020) Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Impossibile non parlare delle trattative del Napoli. “Bisogna trovare un equilibrio economico tra Napoli e Juventus su Milik e Bernardeschi. Sicuramente quest’ultimo insieme a Boga e Under è tra i nomi in lizza per sostituire il ruolo di Callejon. Bernardeschi mi sembra voglia giocarsi il futuro nella Juve, ma in quel ruolo ci sono anche Douglas Costa e Cuadrado, ha molta concorrenza”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Torino: idea di scambio di prestiti tra #Sirigu e #Meret - DiMarzio : #Torino, idea scambio Sirigu-Meret. 'No' del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - news24_napoli : Calciomercato Milan, concorrenza per Aurier - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, i bianconeri non mollano #Milik: il #Napoli detta le condizioni, l’attaccante polacco… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Gattuso via? ADL avrebbe già scelto il sostituto Mondo Udinese Come fermo Leo Messi. Il Napoli proverà a ingabbiarlo

E poi, c’è soprattutto Leo Messi, che da giorni invade i pensieri di Rino Gattuso. La sua presenza è ingombrante, disturba la serenità del tecnico napoletano, impegnato com’è a studiare il sistema per ...

Calcio femminile, Serie A: svelato calendario, si parte il 22/8 con Verona-Juve

– Sarà il match tra l’Hellas Verona e la Juventus campione d’Italia ad aprire la Serie A femminile 2020/21, il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24. Sono state ...

E poi, c’è soprattutto Leo Messi, che da giorni invade i pensieri di Rino Gattuso. La sua presenza è ingombrante, disturba la serenità del tecnico napoletano, impegnato com’è a studiare il sistema per ...– Sarà il match tra l’Hellas Verona e la Juventus campione d’Italia ad aprire la Serie A femminile 2020/21, il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24. Sono state ...