Nitrato di ammonio, deposito era “una bomba a orologeria”. Dirrettore dogana: “L’esplosivo era lì da sei anni, ma nostre denunce ignorate” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era una “bomba a orologeria” il magazzino che conteneva da sei anni le 2.750 tonnellate di Nitrato di ammonio esplose ieri nel porto di Beirut causando almeno 100 morti e 4.000 feriti. Lo definivano così alcuni dipendenti del magazzino, sapendo che al suo interno erano contenuti enormi quantità del composto chimico altamente esplosivo. Il materiale, infatti, si trovava a pochi minuti a piedi dai quartieri dello shopping e della vita notturna di Beirut dal 2014, quando era stato sequestrato da una nave che avrebbe dovuto dirigersi verso lo Zambia. Lo sostiene l’emittente libanese Mtv, secondo la quale il sequestro è avvenuto dopo un guasto alla nave rimasta nel porto della capitale libanese, confermando quanto detto dal capo della Sicurezza Generale del Libano, Abbas Ibrahim, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

disinformatico : DUEMILA SETTECENTO TONNELLATE di nitrato d'ammonio. Ammassate in un porto in città. Come si può essere così incosc… - Rinaldi_euro : Esplosione a Beirut: sapete cos’è il nitrato d’ammonio? – - fattoquotidiano : Beirut, che cos’è il nitrato d’ammonio che ha causato l’esplosione? Dal fertilizzante agli ordigni prodotti dai gru… - stepmadjm : RT @manolo_loop: Il primo ministro del #Libano ha dichiarato che a causare disastro di #Beirut sono state circa 2,750 tonnellate di nitrato… - Ettore572 : RT @GiovanniCalcara: Esplosioni Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' -