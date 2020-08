Giulia Salemi Instagram superlativa, il video delle vacanze incanta: «Ci hai stesi… Che spettacolo» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Su Instagram Giulia Salemi, modella e influencer piacentina di origini iraniane, nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello VIP e a Pechino Express, ha pubblicato un video che riassume i suoi ultimi giorni di vacanza. È bellissima, in forma pazzesca. Un filmato che fa capire la solarità, intraprendenza e sconfinata avvenenza della giovane. In costume l’ex di Francesco Monte mette in mostra il suo corpo favoloso. Come si può restare indifferenti? Si può non invidiarla? In pochi minuti il video social è stato visto già quasi 8mila volte ed è stato sommerso da complimenti di ogni tipo. Eh già, perché su Instagram l’ex gieffina vanta un seguito di un milione di follower e più. ... Leggi su urbanpost

webbohit : Er Gennaro e Giulia Salemi si sono fidanzati? Ecco tutti gli indizi - DENUBBIO : Giulia Salemi in costume: il dettaglio che fa impazzire i fan - - 49Colombo : @veracegossip @ninfagreca @DilettaLeotta @GiuliaSalemi93 Giulia Salemi - Elisasin_ : RT @AURORASENEFREGA: qui per ricordare che l’unica influencer che ammiro è Giulia Salemi, nei secoli dei secoli, AMEN - AURORASENEFREGA : qui per ricordare che l’unica influencer che ammiro è Giulia Salemi, nei secoli dei secoli, AMEN -