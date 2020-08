Zingaretti lancia l'allarme sul taglio dei parlamentari senza nuova legge elettorale (Di martedì 4 agosto 2020) Il dibattito politico si accende sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il segretario del Pd rinnova l'appello agli alleati del M5s ad impegnarsi in tal senso almeno in uno dei due rami del ... Leggi su tg.la7

FulvioGiordano : RT @romatoday: Coronavirus, Zingaretti lancia l'hashtag #MaskLazio: parte la campagna con gli attori di Skam - AloiseAndrea : RT @romatoday: Coronavirus, Zingaretti lancia l'hashtag #MaskLazio: parte la campagna con gli attori di Skam - romatoday : Coronavirus, Zingaretti lancia l'hashtag #MaskLazio: parte la campagna con gli attori di Skam… - Cactus543 : Il solito vermone Zingaretti lancia la campagna pro mascherina invece di imporla per non perdere consensi: - Notiziedi_it : Coronavirus, Zingaretti lancia l’hashtag #MaskLazio: parte la campagna con gli attori di Skam -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti lancia Coronavirus, Zingaretti lancia l'hashtag #MaskLazio: parte la campagna con gli attori di Skam RomaToday Zingaretti lancia l'allarme sul taglio dei parlamentari senza nuova legge elettorale

Il dibattito politico si accende sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il segretario del Pd rinnova l'appello agli alleati del M5s ad impegnarsi in tal senso almeno in uno dei due rami del Pa ...

Dallo Ius culturae al Germanicum, Pd in pressing sugli alleati di governo

Pd sempre più in pressing sugli alleati di governo. I dossier sono due. Il primo riguarda il tema integrazione, e in particolare lo Ius culturae, ovvero il principio secondo cui i minori stranieri pos ...

Il dibattito politico si accende sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il segretario del Pd rinnova l'appello agli alleati del M5s ad impegnarsi in tal senso almeno in uno dei due rami del Pa ...Pd sempre più in pressing sugli alleati di governo. I dossier sono due. Il primo riguarda il tema integrazione, e in particolare lo Ius culturae, ovvero il principio secondo cui i minori stranieri pos ...