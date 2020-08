Trovato il turista che ha danneggiato la statua di “Paolina Borghese” (Di martedì 4 agosto 2020) I carabinieri della stazione Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, hanno individuato e localizzato il turista austriaco che nella scorsa settimana ha danneggiato la scultura di Paolina Borghese del Canova. La statua infatti si trovava in mostra nella gipsoteca canoviana di Possagno a Treviso quando l’incosciente turista le aveva rotto un dito del piede per scattarsi un selfie sdraiandosi sulla statua. I carabinieri hanno immediatamente richiesto informazioni alla struttura ed esaminato i video delle telecamere interne. Dopo l’indagine hanno contattato la capogruppo che aveva effettuato la prenotazione, la moglie del responsabile. Individuato il turista, ha affermato di essere disponibile a ripagare il danno all’opera d’arte: «Durante la visita al ... Leggi su urbanpost

