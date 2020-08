Tennis – Il Coronavirus spaventa anche Nadal: ufficiale il forfait dagli US Open (Di martedì 4 agosto 2020) “La situazione sanitaria è ancora molto complicata in tutto il mondo con casi di COVID-19 e focolai, preferisco non viaggiare“. Con queste parole Rafa Nadal ha ufficializzato il suo forfait dagli US Open. Dopo la cancellazione del torneo di Madrid a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus, sembravano in leggero aumento le possibilità che il Tennista di Manacor potesse partecipare allo Slam americano. Su Instagram però Nadal, campione in carica del torneo, ha motivato così la sua decisione: “per molto tempo ho pensato alla scelta di non partecipare agli US Open di quest’anno. La situazione sanitaria è ancora molto complicata in tutto il mondo con casi di COVID-19 e focolai che ... Leggi su sportfair

viralvideovlogs : RT @RaiSport: ?? #Nadal annuncia forfait per gli #UsOpen ?? - scazzatoricerc : RT @RaiSport: ?? #Nadal annuncia forfait per gli #UsOpen ?? - RaiSport : ?? #Nadal annuncia forfait per gli #UsOpen ?? - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Coronavirus, la situazione in Spagna non è per niente tranquilla. E intanto cancellato l'Open 2020 di Madrid di tennis su… - UgoBaroni : RT @SkySport: Masters di Madrid 2020 cancellato a causa del Coronavirus -