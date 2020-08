Sondaggi politici, c’è sempre più ostilità verso la Cina negli USA (Di martedì 4 agosto 2020) Sondaggi politici, c’è sempre più ostilità verso la Cina negli USA Agli americani i cinesi piacciono sempre meno, l’opinione che hanno dei sudditi della Terra di Mezzo negli USA non è mai stata così bassa negli ultimi decenni. La pandemia di Covid19 si è innestata su rapporti già in precedenza deteriorati per la guerra commerciale tra le due superpotenze e in generale sulla crescente rivalità tra il Paese più potente al mondo e quello che vorrebbe togliergli il primato.Il risultato è che in base all’ultimo dei Sondaggi politici di Pew Research ben il 73% degli americani ha un’opinione sfavorevole della ... Leggi su termometropolitico

fanpage : Sondaggi politici elettorali, crescono sia la Lega che i Cinque Stelle: cala invece il Pd - Agenzia_Italia : Effetto Recovery fund sui sondaggi. Salgono Pd e M5s, Lega ai minimi da due anni - popoloZeta : Sondaggi politici: crescono Salvini, M5S e Calenda, male PD e Berlusconi - caberi957 : RT @Marco_dreams: È ormai evidente che molte scelte dei politici dipendono dai sondaggi. La democrazia si è ridotta ad una #Sondaggicrazia… - DonatellaMargo1 : RT @Marco_dreams: È ormai evidente che molte scelte dei politici dipendono dai sondaggi. La democrazia si è ridotta ad una #Sondaggicrazia… -