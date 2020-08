La proposta di legge Zan è sessista, misogina e maschilista (Di martedì 4 agosto 2020) Più di 300 atlete americane hanno rivolto nei giorni scorsi un appello alla Ncaa (National College Athletic Association) affinché vengano garantite le pari opportunità di genere negli sport e in particolare vengano protette le competizioni femminili. Tra le firmatarie c'è per esempio la corritrice Chelsea Mitchell che ha perso quattro titoli in Connecticut e due in New England contro atleti transgender, oppure la ciclista Jennifer Wagner-Assali, arrivata al terzo posto dietro il transgender Rachel McKinnon nel campionato mondiale Uci Masters Track, nel 2018. Accade infatti da tempo, in nome dell'inclusività e della non discriminazione, che le competizioni agonistiche negli sport femminili, anche a livello olimpico, siano aperte a quei maschi che si sentono donne e pretendono di essere considerati donne a tutti gli effetti. Le donne vere protestano ... Leggi su panorama

