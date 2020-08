Emanuele Salamone, esperto di advocacy: Mes, burocrazia e ruolo geopolitico dell'Italia (Di martedì 4 agosto 2020) Si parla molto di “advocacy” ultimamente, soprattutto da quando il nostro governo incontra nuove difficoltà nel gestire le emergenze e le riforme da avviare al più presto. Ma cosa si intende, anzitutto, per advocacy? Poniamo la domanda al dr. Emanuele Salamone, esperto del settore e coinvolto in particolare in public & government affairs, relazioni istituzionali, marketing politico. “advocacy” è il termine che sempre più va a sostituirsi al termine ormai obsoleto di “lobby”, un aspetto importante e propositivo del mondo che circonda la politica, finalmente accettato anche in Italia, dove negli anni passati era molto male interpretato: sembrava riferirsi a fenomeni di interesse privato o ... Leggi su liberoquotidiano

Secondo Wikipedia il lobbying è una forma di advocacy in cui si effettua un approccio diretto ai legislatori su una determinata questione e gioca un ruolo importante nella politica moderna.

Dalla Sicilia a Roma e Milano, Emanuele Salamone porta la sua esperienza di "advocacy" in giro per il mondo. Siciliano d'origine, oggi però per i suoi impegni professionali vive fra Roma e Milano con ...

Secondo Wikipedia il lobbying è una forma di advocacy in cui si effettua un approccio diretto ai legislatori su una determinata questione e gioca un ruolo importante nella politica moderna. Dalla Sicilia a Roma e Milano, Emanuele Salamone porta la sua esperienza di "advocacy" in giro per il mondo. Siciliano d'origine, oggi però per i suoi impegni professionali vive fra Roma e Milano con ...