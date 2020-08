Coronavirus: Orsini (Fi), 'responsabilità Cina e Oms, rafforzare multilateralismo' (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - “E' ancora troppo presto oggi per capire quali saranno gli effetti permanenti della pandemia da Coronavirus che sta affliggendo il mondo in questi mesi. Quello che la storia ci insegna, però, è che eventi come questo determineranno trasformazioni permanenti. Il mondo che siamo abituati a conoscere non sarà più lo stesso. Gli effetti potrebbero essere quelli che ha molto ben definito Henry Kissinger i primi giorni della pandemia, mentre noi ci dilettavamo parlare di razzismo: la crisi dell'ordine liberale internazionale, una crisi che può diventare irreversibile, che può fare di questa pandemia per l'Occidente democratico quello che la peste nera del 300 è stata per l'Europa medievale". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Andrea Orsini, intervenendo nell'Aula di ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Coronavirus: Orsini (Fi), 'responsabilità Cina e Oms, rafforzare multilateralismo'... - evrardo_orsini : RT @InMonsterland: Ma se bastano gli sputacchi di saliva a trasmettere il Coronavirus, perché i tamponi devono sembrare una operazione alle… - Agenparl : CORONAVIRUS: ORSINI (FI), RESPONSABILITA’ SONO DI CINA E OMS MA NO RICHIESTA SIMBOLICA RISARCIMENTI CINA - - evrardo_orsini : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - evrardo_orsini : RT @CesareSacchetti: AstraZeneca,casa farmaceutica già condannata per frode,ha ottenuto l'immunità per gli effetti collaterali del vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Orsini Coronavirus: Orsini (Fi), 'responsabilità Cina e Oms, rafforzare multilateralismo' Il Tempo Coronavirus: Orsini (Fi), ‘responsabilità Cina e Oms, rafforzare multilateralismo’

Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Andrea Orsini, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulle mozioni volte alla promozione di un’indagine internazionale sulle origini dell’epidemia da COVID ...

Altro rinforzo per il Porto d’Ascoli Calcio: preso il difensore Daniele Orsini

PORTO D’ASCOLI – Altro rinforzo in vista della prossima stagione post covid d’Eccellenza Marche 2020/21 per il Porto d’Ascoli calcio che ha ufficializzato il tesseramento del difensore (terzino, adatt ...

Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Andrea Orsini, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulle mozioni volte alla promozione di un’indagine internazionale sulle origini dell’epidemia da COVID ...PORTO D’ASCOLI – Altro rinforzo in vista della prossima stagione post covid d’Eccellenza Marche 2020/21 per il Porto d’Ascoli calcio che ha ufficializzato il tesseramento del difensore (terzino, adatt ...