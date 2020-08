Coppia di leoni soppressa contemporaneamente dopo 6 anni di vita insieme (Di martedì 4 agosto 2020) Una Coppia di leoni soppressa in contemporanea in uno zoo. È questa la triste notizia di qualche ora fa circa i due inseparabili animali, che sono stati sottoposti ad eutanasia insieme dagli addetti di uno zoo Coppia di leoni soppressa: una vita insieme conclusasi all’età di 21 anni La Coppia di leoni soppressa era formata da Hubert e Kalisa, che vivevano allo zoo di Los Angeles. Entrambi avevano raggiunto i 21 anni, di cui sei trascorsi insieme. L Coppia ha superato di gran lunga la durata media della vita di un leone dello zoo, che è tra la metà ... Leggi su kontrokultura

Ninfearosa : Coppia di leoni soppressa allo zoo: dopo anni insieme, non avrebbero potuto vivere separati -… - mapiele : RT @CrisciGloria: Coppia di leoni soppressa allo zoo: dopo anni insieme, non avrebbero potuto vivere separati - CrisciGloria : Coppia di leoni soppressa allo zoo: dopo anni insieme, non avrebbero potuto vivere separati - Roseinfiore : RT @GrassiSimonetta: NewNotizie: Coppia di leoni di 21 anni abbattuta allo zoo di LA: i due non avrebbero potuto vivere separati. https://t… - annamariamoscar : Coppia di leoni soppressa allo zoo: dopo anni insieme, non avrebbero potuto vivere separati -

Coppia di leoni uccisi dallo zoo: «L'uno non sarebbe sopravvissuto alla morte dell'altra»

