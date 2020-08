Coppa Italia Serie C cancellata, arriva l’approvazione. Il 27/9 si riparte (Di martedì 4 agosto 2020) Coppa Italia Serie C cancellata, arriva l’approvazione. Il 27/9 si riparte, ecco il comunicato emanato dalla Federazione Nel lungo comunicato emanato dalla Figc al termine del Consiglio Federale arriva la conferma della cancellazione della Coppa Italia di Serie C per la stagione 2020-2021. Inoltre è stata confermato l’inizio della nuova stagione per il 27 settembre: «Su richiesta della Lega Pro – si legge -, il Consiglio ha approvato la cancellazione della competizione denominata Coppa Italia di Serie C per la stagione sportiva 20/21. Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 20/21 per i Campionati Nazionali Preso atto ... Leggi su calcionews24

L’argentino della Juventus è stato premiato come miglior giocatore del campionato di Serie A 2019/2020, premi anche per Immobile e Gomez. TORINO – La Lega Serie A comunica gli MVP della stagione spor ...

«Respeto por Italia». Ad urlarlo ai suoi non è stato un deputato spagnolo ... 3 Champions League, 2 Supercoppe europee, una Coppa Intercontinentale, un mondiale per club; poi nei 5 anni al Porto due ...

