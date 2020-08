‘Uomini e Donne’, la (clamorosa) verità di Oscar Branzani sul ritorno di fiamma con Eleonora Rocchini: “Mai conosciuta una persona più meschina e falsa”. Lo sfogo (Di lunedì 3 agosto 2020) C’erano già state ieri delle durissime frecciatine rivolte da Oscar Branzani alla sua ex Eleonora Rocchini, ma nelle ultime ore l’ex tronista non ha più resistito e ha sbottato svelando la sua verità. A raccontare, lo scorso anno, la clamorosa vicenda legata alla fine della storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne era stata Dalila Branzani, sorella del partenopeo: la giovane, ancora scossa dalle conseguenze dell’incidente avuto proprio insieme alla ex cognata, aveva shockato i suoi follower portando alla luce la storia segreta che Eleonora aveva con Nunzio Moccia, ex fidanzato di Dalila. La Rocchini era ritornata nella sua Firenze, ma all’inizio dell’estate a rimettere tutto in ... Leggi su isaechia

