Il M5s blocca la riforma dello sport del ministro Spadafora

Il Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera al ministro Spadafora con la richiesta di rinvio della riunione di maggioranza sul decreto legge dello sport E' arrivata oggi al ministro Vincenzo Spadafora un lettera da parte del Movimento 5 Stelle contenente la richiesta di rinviare la riunione di maggioranza sul decreto attuativo della legge dello sport

Il direttivo del Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera formale al ministro Vincenzo Spadafora, con la richiesta di rinviare la riunione di maggioranza sul decreto attuativo della legge dello sport ...

Roma, la Raggi blocca il museo del fascismo: i partigiani dicono no e la sindaca ferma la mozione grillina

L'Anpi dice no al museo del fascismo a Roma e Virginia Raggi blocca tutto. L'associazione nazionale dei partigiani protesta contro la proposta avanzata in una mozione da alcuni consiglieri capitolini ...

Il direttivo del Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera formale al ministro Vincenzo Spadafora, con la richiesta di rinviare la riunione di maggioranza sul decreto attuativo della legge dello sport. L'Anpi dice no al museo del fascismo a Roma e Virginia Raggi blocca tutto. L'associazione nazionale dei partigiani protesta contro la proposta avanzata in una mozione da alcuni consiglieri capitolini.