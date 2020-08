GEDI verso delisting il 10 agosto. Offerta Giano chiusa con successo (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Ultima settimana di trattazione per GEDI Gruppo Editoriale, società editoriale del quotidiano La Repubblica, che si appresta a dire addio a Piazza Affari. Il titolo verrà delistato e smetterà di trattare a partire dal prossimo lunedì, 10 agosto, dopo il successo dell‘OPA lanciata da Giano Holding, veicolo ad hoc del Gruppo EXOR. Grazie all’Offerta ed agli acquisti effettuati sul mercato, Giano è arrivata a detenere 487.036.344 azioni ordinarie GEDI, pari al 95,74% del capitale sociale e procederà quindi allo squeeze out, che porterà Giano Holding al 100% del capitale, con l’acquisto delle azioni residue per un controvalore di 9.960.902,10 euro. La data di pagamento ... Leggi su quifinanza

