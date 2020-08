Foto in costume rubate sui social per fare classifica. Consigliere: è una porcata (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Foto in costume rubate dai profili social di ragazze residenti ad Aversa (Caserta) e nell’hinterland e utilizzate per stilare un classifica. E’ quanto denuncia in un post su facebook il Consigliere comunale di Aversa Mariano Scuotri, di Italia Viva; al testo, Scuotri allega anche una Foto di maiali, termine che usa nel titolo del post. Sarebbero centinaia le ragazze vittime del “furto”. “Qualche giorno fa – scrive Scuotri – è successa una cosa schifosa: uno stronzo o più (non esistono termini dolci) ha rubato dai profili social di ragazze di Aversa e dell’Agro Foto in costume o simili e le ha utilizzate per ... Leggi su anteprima24

iselgrsnx : Una settimana al mare = una settimana a chiedere a Cj di farmi le foto in costume HAHAHAHA povero lui ?? - Venice_bi_tch : Perché fare un tweet intelligente quando puoi postare una foto in costume - aphrodisyac : @manchesenso prima volta che metto una mia foto qui e in costume, non sono per niente confident ma vabbè tanto chi mi si incula - milleburkhart : @nympheapeltier posti mai foto in cui non sei in costume - gggcprss : RT @uarenotlou_: però l'estate piacerebbe anche a me se la passassi su uno yacht in mezzo al mare con una granita ogni volta che la desider… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto costume Nunzia De Girolamo foto in costume: «Hai messo qualche chiletto...», lei non può negare UrbanPost Costanza Caracciolo: la prima foto in bikini dopo il parto

Costanza Caracciolo ha condiviso la sua prima foto in bikini dopo il parto e ha conquistato tutte le donne su Instagram, che si sono immedesimate in lei. La moglie di Bobo Vieri ha deciso di mostrare ...

Chiara Biasi, il lato B è perfetto: che panorama – Foto

Chiara Biasi si rilassa in piscina e mette in mostra il suo lato B più che perfetto. Il panorama è mozzafiato, i like a pioggia E all’improvviso Chiara Biasi rese il primo giorno della settimana roven ...

Costanza Caracciolo ha condiviso la sua prima foto in bikini dopo il parto e ha conquistato tutte le donne su Instagram, che si sono immedesimate in lei. La moglie di Bobo Vieri ha deciso di mostrare ...Chiara Biasi si rilassa in piscina e mette in mostra il suo lato B più che perfetto. Il panorama è mozzafiato, i like a pioggia E all’improvviso Chiara Biasi rese il primo giorno della settimana roven ...