Juventus | concorrenza dalla Spagna per Milik

Al termine della stagione la Juventus si siederà per capire quali saranno gli innesti necessari per il gioco di Maurizio Sarri. Quello che è certo è che i bianconeri il prossimo anno dovranno fare a meno di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino molto probabilmente tornerà in patria per vestire la maglia del River Plate, squadra che l'ha lanciato nel mondo professionistico. Ecco quindi che i bianconeri dovranno pensare al sostituto e Paratici ha già un nome in cima alla lista.SIRENE SPAGNOLE PER Milikcaption id="attachment 879181" align="alignnone" width="300" Milik Napoli (Getty Images)/captionIl giocatore in questione è Arkadiusz Milik. Il centravanti classe 1994 non ha accettato le proposte di rinnovo di De Laurentiis e il suo futuro sembra essere sempre più lontano

Dopo la conferma di Beppe Iachini, il calciomercato della Fiorentina inizia ad entrare nel vivo: al centro dell’attenzione la situazione di Gaetano Castrovilli. La prima stagione in Serie A di Gaetano ...

Mercato Juventus Milik, al Napoli Bernardeschi e bonus

MERCATO JUVENTUS MILIK – Nonostante la concorrenza dell’Atletico Madrid, la Juventus si avvicina sempre di più ad Arkadiusz Milik, attaccante polacco che dopo quattro anni dirà addio al Napoli. In azz ...

MERCATO JUVENTUS MILIK – Nonostante la concorrenza dell'Atletico Madrid, la Juventus si avvicina sempre di più ad Arkadiusz Milik, attaccante polacco che dopo quattro anni dirà addio al Napoli. In azz ...