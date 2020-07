Coronavirus, in Lombardia tornano i decessi: quattro in 24 ore. Calano i nuovi casi: +77 (ieri erano 88). Raddoppiano i contagi a Milano (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Il bollettino del 31 luglio I dati di oggi 31 luglio 2020 Oggi sono quattro i morti per Coronavirus in Lombardia dopo due giorni consecutivi in cui non erano state segnalate vittime. Il totale dei decessi, quindi, sale a 16.806 mentre scende il numero dei nuovi positivi che oggi sono +77 (di cui 25 debolmente positivi e 24 a seguito di test sierologici) contro +88 di ieri. Cala, anche se di poco, il numero dei ricoverati che oggi sono 148 (-3 rispetto a ieri quando erano 151). Le persone in terapia intensiva, invece, sono 7 (ieri 13, quindi -6), i guariti 71.899 e i dimessi 1.503. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di +8.348 ... Leggi su open.online

