Belgio: Bimba di 3 Anni Muore di Covid, L’Allerta dei Pediatri: “Nessuno È Immune” (Di sabato 25 luglio 2020) A darne notizia è il Centro Nazionale di Crisi, è la vittima più giovane del paese, ora le misure saranno più severe. Una Bimba di soli 3 Anni è tra le ultime persone ad aver perso la vita a causa del Coronavirus in Belgio, a darne notizia è il portavoce interfederale Boudewijn Catry in una conferenza stampa. La sfortunata piccola è diventata così la più giovane morte del paese, prima la il record risaliva alla 12enne deceduta nel mese di marzo. Sempre Catry ha fatto presente che il numero dei decessi è tornato a crescere dentro i confini dello stato e poi in merito al virus ha aggiunto: “È vero che è raro che un giovane muoia a causa del Covid-19, ma è chiaro che nessuno è immune. Questa notizia ci sta ... Leggi su youreduaction

