L’hotspot di Lampedusa è stracolmo e Salvini butta benzina sul fuoco. Senza sosta gli arrivi di migranti dall’Africa. Il Capitano nell’isola fa il solito show contro il Governo (Di venerdì 24 luglio 2020) A Lampedusa gli sbarchi dei migranti si susseguono e l’hotspot è ormai allo stremo. Una situazione resa ancor più difficile dai necessari controlli per la pandemia. E come se non bastasse, come sempre lanciando spot, accusando il Governo e Senza proporre una minima soluzione, sull’isola è sbarcato pure Matteo Salvini. L’EMERGENZA. Quasi 300 migranti sono giunti a Lampedusa solo nell’ultima notte, toccando terra in una quindicina di approdi diversi, tra chi è arrivato lì autonomamente e chi è stato tratto in salvo dalla Guardia costiera. Comprese le 83 persone alla deriva segnalate mercoledì scorso da Alarm Phone. L’hotspot scoppia. Una struttura che può accogliere ... Leggi su lanotiziagiornale

