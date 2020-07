E se Hillary Clinton non avesse mai sposato Bill? Hulu lavora a Rodham una serie su una storia alternativa (Di giovedì 23 luglio 2020) Rodham Hulu lavora all’adattamento del romanzo che racconta una storia alternativa in cui Hillary non ha mai sposato Bill Clinton Immaginare versioni alternative della storia è un esercizio narrativo che permette di spaziare e raccontare in modo più articolato la vita di una persona o le vicende di un determinato paese. Per esempio come sarebbe stata la vita di Hillary Clinton se non avesse mai sposato Bill? Questo è il soggetto di Rodham un libro ambientato in un mondo alternativo in cui Hillary Rodham non ha mai preso il cognome Clinton. Il ... Leggi su dituttounpop

