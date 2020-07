Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “La mortalità è passata dall’11.4% a 0” (Di giovedì 23 luglio 2020) “I dati della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova (di prossima pubblicazione) confermano quanto detto” in merito all’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia: “Abbiamo avuto 323 ricoverati. La mortalità ospedaliera dei pazienti ospedalizzati nei mesi da febbraio a maggio è stata dell’11,4%, quella nei mesi di giugno e luglio è stata 0. Questi sono numeri. Non ipotesi e supposizioni”. Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al S.Martino e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita). “Diamo un po’ di numeri”, scrive il medico in un post su Facebook. “I dati diffusi ieri dal ministero della Salute ci dicono che i ricoverati in terapia intensiva (48) e negli altri reparti ospedalieri sono in ... Leggi su meteoweb.eu

mirellaladini : RT @ilgiornale: L'infettivologo Galli precisa: 'Il virus non si è indebolito'. Paura per una seconda ondata in autunno: 'Dobbiamo essere pr… - SCapirai : RT @ilgiornale: L'infettivologo Galli precisa: 'Il virus non si è indebolito'. Paura per una seconda ondata in autunno: 'Dobbiamo essere pr… - OrnellaF2 : RT @ilgiornale: L'infettivologo Galli precisa: 'Il virus non si è indebolito'. Paura per una seconda ondata in autunno: 'Dobbiamo essere pr… - Massimiliana21 : RT @ilgiornale: L'infettivologo Galli precisa: 'Il virus non si è indebolito'. Paura per una seconda ondata in autunno: 'Dobbiamo essere pr… - cirillo8 : RT @ilgiornale: L'infettivologo Galli precisa: 'Il virus non si è indebolito'. Paura per una seconda ondata in autunno: 'Dobbiamo essere pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo L’infettivologo Ippolito: poche mascherine, ma il virus circola Corriere della Sera