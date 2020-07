Spazio: l’Università di Cagliari in orbita con il satellite australiano SpIRIT (Di sabato 18 luglio 2020) L’Università di Melbourne ha vinto un finanziamento per la realizzazione di un sofisticato prototipo di nano-satellite (SpIRIT, Space Industry Responsive Intelligent Thermal). Il finanziamento è stato assegnato dall’Agenzia Spaziale Australiana nell’ambito dell’International Space Investment Expand Capability Program allo scopo di promuovere opportunità spaziali internazionali per il settore spaziale australiano. Il coinvolgimento dell’Agenzia Spaziale Italiana nel progetto coordinato dalle Scuole di Fisica e Ingegneria dell’Università di Melbourne e supportato dall’Agenzia Spaziale Australiana ha consentito di estendere l’iniziale focus tecnologico della call internazionale ad uno più scientifico di sicuro impatto nell’astrofisica delle alte ... Leggi su meteoweb.eu

