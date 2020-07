La vita in diretta con Alberto Matano in solitaria per sfidare Pomeriggio 5 (Di giovedì 16 luglio 2020) Come ampiamente annunciato, la prossima edizione de La vita in diretta vedrà Alberto Matano protagonista in solitaria. Nessuna doppia conduzione per la prossima edizione del programma di Rai 1. La vita in diretta andrà in onda in formato più breve, iniziando alle 17,10 e quindi avrà solo la conduzione di Alberto Matano. Dopo il gran caos di questa stagione, con le liti e le polemiche di Lorella Cuccarini, si spera che nella prossima stagione televisiva ci sia più spazio per occuparsi dei contenuti, che delle polemiche collaterali. La vita in diretta da settembre, si parte il 7 come con gli altri programmi del day time, cambia quindi orario e sfida ... Leggi su ultimenotizieflash

