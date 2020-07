George Clooney, vacanze in Puglia senza Amal: cos’è successo (Di giovedì 16 luglio 2020) La star di Hollywood George Clooney trascorre le sue vacanze in Puglia con le figlie, ma senza la moglie Amal: secondo rumors sempre più insistenti il loro amore sarebbe giunto al capolinea. Nelle scorse ore il sempre informatissimo magazine di gossip Chi ha pubblicato alcuni scatti che mostrano l’attore statunitense George Clooney in versione papà … L'articolo George Clooney, vacanze in Puglia senza Amal: cos’è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

