Dalla Germania: Rodriguez rientra al Milan. Su di lui tre club di Bundesliga (Di giovedì 16 luglio 2020) Archiviata l’esperienza in prestito al PSV, il terzino Ricardo Rodriguez è pronto a rientrare al Milan, casa madre che detiene il cartellino fino al prossimo giugno 2021. Nelle ultime ore come riportato dal quotidiano tedesco Bild, sul terzino rossonero ci sono tre club di Bundesliga che hanno manifestato interesse: Hertha Berlino, Eintracht Francoforte ed Hoffenheim. Foto: profilo twitter PSV L'articolo Dalla Germania: Rodriguez rientra al Milan. Su di lui tre club di Bundesliga proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MILANO - Due anni e mezzo. Tanto è durata l’avventura italiana di Ricardo Rodriguez. Arrivato al Milan nel luglio 2017, prelevato dal Wolfsburg, il 27enne sembra infatti destinato a continuare la sua ...

Banca Ifis entra nel mercato tedesco, partnership con la fintech Raisin

MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) - Banca Ifis entra nel mercato del risparmio tedesco grazie alla firma di un accordo di partnership con la fintech europea Raisin. Da oggi, i conti deposito di Banca Ifis ...

