Coronavirus, Reithera al lavoro sul vaccino: “Verso la sperimentazione clinica” (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – Per mettere definitivamente ko il Sars-CoV-2, c’e’ bisogno di un vaccino. Molte company in tutto il mondo stanno lavorando in questo senso. A questa grande sfida partecipano anche alcune aziende del Lazio. Tra queste, la ReiThera di Castel Romano, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita del ministro della Salute, Roberto Speranza. Per capire a che punto e’ la sperimentazione di questo candidato vaccino contro il Covid-19, l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Antonella Folgori, ad di Reithera, che sta lavorando al candidato vaccino contro il Coronavirus. Leggi su dire

Nella mattina di ieri, 9 luglio, il ministro della Salute Roberto Speranza si è recato in visita al centro di ricerca Reithera, a Castel Romano. «L’Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi ...

