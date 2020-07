Maltempo, forti temporali nella notte in Puglia e Calabria: nubifragi su Murge e Catena Costiera [DATI] (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il devastante Maltempo di ieri pomeriggio in Sicilia con l’alluvione di Palermo e il nubifragio di Catania, nella sera/notte i fenomeni temporaleschi si sono spostati su Calabria e Puglia. Nelle principali città non si sono verificati fenomeni estremi, ma solo deboli piogge (4mm a Bari, 3mm a Reggio Calabria, 2mm a Cosenza) ma nubifragi hanno colpito le zone interne del barese e del brindisino (32mm a Castellana Grotte, 22mm a Corato, 16mm ad Acquaviva delle Fonti, 14mm a Fasano, 9mm a Bitonto, 8mm a Casamassima) con tempeste di fulmini sulle Murge, e acquazzoni hanno colpito la Calabria tirrenica sulla Catena Costiera (27mm a Domanico, 19mm a Montalto Uffugo, ... Leggi su meteoweb.eu

