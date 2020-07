Il debito pubblico sfonda il muro dei 2.500 miliardi (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A maggio il debito pubblico è stato pari a 2.507,6 miliardi, in aumento di 40,5 miliardi rispetto al mese precedente. Lo rende noto la Banca d’Italia. L’incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (25,0 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,5 miliardi, a 61,4); gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione del tasso di cambio hanno nel complesso aumentato il debito di un ulteriore miliardo.Con riferimento ai sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 40,6 miliardi mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di ... Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Debito pubblico, Bankitalia: “A maggio sale di 40,5 miliardi e arriva a 2.507, nuovo record. Entrate tributi: -27,8… - RaiNews : Il dato è un assaggio dell'impatto della crisi del #Covid19 sui conti pubblici - renatobrunetta : Mancano del tutto le stime sull'andamento del deficit e del debito pubblico, anche perché manca qualsiasi stima dei… - Ciccillo_56 : Ottimo, abbiamo finalmente forato la fatidica soglia di 2.500 miliardi di € di debito pubblico. Oh, mo' mi sento tranquillo!!! - VoceAmicaItalia : #economia L'#Italia è in #deflazione, esplode il debito. In calo le entrate tributarie -