Coronavirus, 13 migranti positivi trasferiti da Amantea a Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono 13 i migranti positivi al Coronavirus che sono stati trasferiti nella serata di ieri all’ospedale militare del Celio a Roma. I migranti, in tutto 70 persone bengalesi, sono sbarcati sabato scorso a Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. 24 di loro sono stati portati ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove non si sono fatte attendere le proteste dei cittadini. I residenti, infatti, hanno bloccato la statale 18 e hanno minacciato di rifarlo se i migranti non fossero stati trasferiti. Ora è arrivato il trasferimento a Roma per i 13 migranti risultati positivi al tampone. “Tali sbarchi non possono, all’evidenza, essere affrontati con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

