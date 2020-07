Una Vita, anticipazioni oggi 14 luglio: Emilio preoccupato (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 14 luglio 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio della soap su Canale 5 dalle 14.10? Emilio scopre che Victoriano è un tipo losco e ambiguo. Teme per Cinta e la mette in guardia. Felicia inVita Emilio a non perdere di vista un cliente che potrebbe spacciare banconote false: il giovane riconosce che quel cliente è Victoriano. Emilio indaga sull’uomo che si èArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 14 luglio: Emilio preoccupato dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

