Miriam Leone con il fidanzato Paolo Carullo: le foto della coppia (Di martedì 14 luglio 2020) Il nuovo amore di Miriam Leone ha un volto ed un nome. Il nome è quello di Paolo Carullo, finanziere e musicista, ed il volto è quello apparso su alcune recenti foto scattate da Chi, che mostra l’attrice in compagnia del compagno, in barca, sul lago di Como. Le foto sul lago di Como Qualche tempo fa si era parlato addirittura di fiori d’arancio, ma l’attrice aveva smentito l’ipotesi: il matrimonio di Miriam Leone era solo una bufala ma l’uomo c’era davvero. L’aveva detto lei stessa: “Niente matrimonio ma questa persona c’è”. Oggi lo vediamo in tutto il suo splendore su una barca, sul lago di Como, mentre scatta delle foto alla sua compagna di ... Leggi su thesocialpost

Claudio35260961 : RT @maaxxx95: Katy Perry scambia Miriam Leone per la moglie di Bonolis - mischiefbuck : @bIacksIupin LINO, MIRIAM LEONE E ANDREA BOSCA CIAONE - therealpallazzo : RT @maaxxx95: Katy Perry scambia Miriam Leone per la moglie di Bonolis - al_ess_ia_ : RT @maaxxx95: Katy Perry scambia Miriam Leone per la moglie di Bonolis - pepirlizia : RT @maaxxx95: Katy Perry scambia Miriam Leone per la moglie di Bonolis -