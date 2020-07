Meteo, violenta “tempesta” di schiuma marina a Città del Capo: città ricoperta di bianco come se avesse nevicato [FOTO e VIDEO] (Di martedì 14 luglio 2020) Forti venti di burrasca e grandi onde a Città del Capo, in Sudafrica, hanno bloccato il traffico. Il motivo? Enormi quantità di schiuma marina che avvolgevano le auto e il paesaggio e che hanno attirato molti curiosi sulla costa per ammirare il fenomeno. È successo ieri, lunedì 13 luglio. La schiuma, di un colore cappuccino, è stata portata dall’Atlantico sul lungomare del quartiere di Sea Point, solitamente popolato da runner e skater in estate ma praticamente deserto in simili condizioni Meteorologiche. La quantità di schiuma marina era talmente tanto elevata che sembrava avesse nevicato (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo ... Leggi su meteoweb.eu

Settimana all’insegna del clima instabile su tutta la regione: da giovedì in arrivo un ciclone dal Nord Europa, che porterà nuvole e violenti acquazzoni, con caratteri temporaleschi e possibili grandi ...

Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: INDONESIA, SEVERA ALLUVIONE colpisce CIKALONG. Ecco le IMPRESSIONANTI IMMAGINI

Una violenta alluvione ha colpito lo scorso 10 luglio Cikalong, città indonesiana, causando gravi inondazioni. Qui in alto il VIDEO con le disastrose immagini.

