Coronavirus | i dati – Calano i nuovi contagi | 114 casi nelle ultime 24 ore Ma continuano a salire i morti | +17

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. I morti, invece, continuano a salire: dopo le 13 vittime di ieri, oggi ne sono state registrate altre 17. I casi totali da Coronavirus in Italia salgono quindi a 243.344, i morti a 34.984. Lo riferiscono gli ultimi dati pubblicati sul sito della Protezione civile.

L’ultimo bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus in Veneto, quello emesso stamattina, è senza dubbio positivo. Azienda Zero riporta infatti di due soli nuovi contagi, mentre i ricoveri in più ...

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i ...

