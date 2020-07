Zaniolo vuole restare alla Roma: il club proverà a resistere alle offerte (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicolò Zaniolo non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma: il club proverà a resistere alle offerte e trasformarlo in una bandiera Nicolò Zaniolo contro il Brescia ha trovato il primo gol dopo l’operazione al ginocchio dimostrando, ancora una volta, quanto è fondamentale per la Roma. Come spiega La Gazzetta dello Sport il club giallorosso non ha intenzione di vederlo. Nonostante la corte serrata di Juve, Inter e diversi club europei, Zaniolo non si vende, per la soddisfazione di Nicolò, che ai dirigenti ha detto: «Voglio restare», sapendo che comunque c’è il desiderio di avere presto un contratto da top. Per la ... Leggi su calcionews24

Repubblica Roma - Ritorna la Zaniolo-mania e lui vuole restare in giallorosso. La Juve farebbe carte false per averlo

"Ritorna la Zaniolo-mania e lui vuole restare in giallorosso", titola stamattina l'edizione romana de La Repubblica. Francesca Ferrazza scrive: "(...) Intanto la presenza scenica — biondissimo, quasi ...

