Watch Dogs: Legion – Londra brucia nel cortometraggio Ubisoft (Di lunedì 13 luglio 2020) Atteso per il prossimo 29 ottobre, il videogioco Watch Dogs: Legion è stato presentato con uno spettacolare cortometraggio firmato da Alberto Mielgo, già autore di Love, Death & Robots. Ci sono videogiochi che si tuffano nel passato, altri che si proiettano nel futuro. E poi c'è un'altra via. Più scomoda e allo stesso tempo affascinante. Quella capace di capire il presente, di carpirne lo spirito e di rappresentarlo in ogni sua contraddizione. La saga di Watch Dogs appartiene alla terza scuola di pensiero. Dal 2014 a oggi il franchise targato Ubisoft ha analizzato senza pietà le meravigliose possibilità e le zone d'ombra nel mondo digitale. Una realtà in cui siamo tutti immersi sino al collo e alla quale non è ... Leggi su movieplayer

Multiplayerit : Watch Dogs: Legion farà parte del programma smart delivery su Xbox - pcexpander : Ubisoft vi regala Watch Dogs 2: ecco come fare a riscattarlo ORA! #pcexpander #cybernews - MartinacciGabri : @Il_Paradroide Ac ha rotto il cazz, watch dogs veramente meh, sono curioso solo di far cry anche se non si è visto nulla. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Watch Dogs Legion - Limited [Esclusiva Amazon] - PlayStation 4 editore Ub… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Watch Dogs Legion - Limited [Esclusiva Amazon] - PlayStation 4 editore Ub… -