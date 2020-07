Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Ancora record negativo di nascite in Italia. Nel Paese non si fanno così pochi figli dai tempi dell’unità. L’Istat certifica un calo del 4,5% degli iscritti alla anagrafe nel 2019. Altro fenomeno preoccupante e’ che mentre calano gli stranieri che arrivano nel nostro paese (con un segno negativo dell’8,6%) nello stesso tempo prosegue l’aumento dell’emigrazione degli italiani, con un incremento dell’8,1%. Per la ministra della Famiglia Elena Bonetti il minimo storico di nascite e’ un dato “impressionante” che il governo contrastera’ con il Family act.ITALIA E SLOVENIA, PER MANO VERSO IL FUTURO Leggi su dire

GeaPilato : RT @jobbe50: @AzzolinaLucia Non è un politico anche se si dà tante arie... il suo lavoro da parlamentare ha collezionato solo fallimenti no… - jobbe50 : @AzzolinaLucia Non è un politico anche se si dà tante arie... il suo lavoro da parlamentare ha collezionato solo fa… - CarloSaletta : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Smettila Meloni, non hai studiato molto, dopo anni che ti paghiamo dovresti sapere… - _rjardon : RT @AteneoVeneto: - ctoniarch : @Marxtrixx @lubenasich @lauracesaretti1 @Cipridis @GioFasanella Io più che altro ho nostalgia di un certo pudore, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 luglio 2020 - DIRE.it Dire Lo dicono pure i sondaggi. Forza Italia determinante per far vincere l'alleanza

Forza Italia sarà l'ago della bilancia. Ad assegnare agli azzurri un ruolo determinante per il futuro è il Corriere della Sera che pubblica il consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli. I risultati sono ...

Coronavirus, Luca Zaia: «Isolato il ceppo del virus serbo, è più aggressivo»

La proroga dello stato d'emergenza va affrontata in Parlamento. Lo sostiene Luca Zaia, presidente del Veneto. «Lo stato di emergenza ha un aspetto squisitamente giuridico, non irrilevante, uno sanitar ...

Forza Italia sarà l'ago della bilancia. Ad assegnare agli azzurri un ruolo determinante per il futuro è il Corriere della Sera che pubblica il consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli. I risultati sono ...La proroga dello stato d'emergenza va affrontata in Parlamento. Lo sostiene Luca Zaia, presidente del Veneto. «Lo stato di emergenza ha un aspetto squisitamente giuridico, non irrilevante, uno sanitar ...