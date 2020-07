Ternana, sfortuna incredibile contro il Bari: già 3 infortuni dopo 38 minuti (Di lunedì 13 luglio 2020) Bari e Ternana sono in campo per i quarti di finale dei playoff di Serie C, le due squadre si stanno giocando l’accesso alle semifinale per ottenere la promozione nel campionato di Serie B. Grande sfortuna per le Fere nei primi 45 minuti, il tecnico Fabio Gallo ha dovuto effettuare 3 cambi dopo appena 38 minuti. Il primo a farsi male è stato Defendi, al suo posto è entrato Partipilo. Qualche minuto ed è stato il turno di Ferrante, dentro Vantaggiato. Finita? Macchè. Al 38′ Celli esce in barella, spazio a Mammarella. La Ternana decide anche un altro cambio, Nesta per Parodi. Per la cronaca, il Bari è in vantaggio 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Antenucci. Serie C, a tutto Ghirelli: ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Ternana, sfortuna incredibile contro il Bari: già 3 infortuni dopo 38 minuti - -

Ultime Notizie dalla rete : Ternana sfortuna Ternana, sfortuna incredibile contro il Bari: già 3 infortuni dopo 38 minuti CalcioWeb