Naspi, spetta se ci si dimette per nuovo lavoro a scadenza? (Di lunedì 13 luglio 2020) L’indennità di disoccupazione Naspi spetta ai lavoratori che, involontariamente perdono la propria occupazione. Non spetta, quindi, in caso di dimissioni volontarie. Cosa accade, però, se si presentano dimissioni volontarie per iniziare un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato? Alla scadenza del contratto si avrà diritto all’indennità di disoccupazione? Naspi, dimissioni e contratto a termine Scrive una lettrice per chiedere: Buongiorno, avrei bisogno di una consulenza relativamente alla Naspi. L’azienda c/o cui lavoro attualmente (da 28 anni) è in liquidazione dal giorno 8 giugno 2020 e per decreto Covid 19 non può licenziarmi fino al 31.12.2020 (così ha detto ... Leggi su notizieora

