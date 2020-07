Merkel: “Da italiani disciplina ammirabile, superiamo insieme crisi economica e sociale” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Italia è stata colpita “in modo particolare” dalla pandemia di Covid-19, “molte persone hanno perso la vita. L’Italia ha fatto grandi sacrifici”, per una crisi scoppiata “senza che nessuno ne avesse colpa”. Occorre dunque “superarne le conseguenze in maniera solidale“. Lo sottolinea la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa al termine del bilaterale con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel castello barocco di Meseberg, nel Brandeburgo, a una settantina di chilometri da Berlino. Merkel ha anche aggiunto che “gli italiani e le italiani hanno dato prova di ammirabile disciplina“. L'articolo Merkel: “Da italiani ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutti gli euroschiaffi già presi da #Conte, tra Lisbona, Madrid e l’Aja. Andare alle tra… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Meseberg la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e della Cancelliera della Repubblica… - infoitinterno : Coronavirus, Merkel: ''Da Italia disciplina ammirevole. Superare questa crisi in maniera solidale' - Guido44895392 : Ennesimo fiasco di Conte! Tutte le vuote parole dette da lui significano solo una cosa: fallimento! Andare con il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel “Da Cosa aspettarci dalla presidenza della Germania in Europa. Intervista a Giuseppe Scognamiglio Policymakermag