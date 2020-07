Lampard: «Verdetto City? Pensiamo a noi stessi…» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Frank Lampard non ha voluto commentare il Verdetto del TAS sulla squalifica del City: le parole del manager dei Blues Frank Lampard ha preferito non commentare il Verdetto del TAS sulla squalifica del City dalle competizioni europee. Queste le parole del manager dei Blues. «La mia posizione è neutrale, non conosco i dettagli del caso. Sto solo pensando alle prossime partite, vogliamo vincerle tutte. Vedremo se riusciremo a qualificarci per la prossima Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Frank Lampard non ha voluto commentare il verdetto del TAS sulla squalifica del City: le parole del manager dei Blues Frank Lampard ha preferito non commentare il verdetto del TAS sulla squalifica del

Il Cas ha accolto il ricorso del club di Guardiola contro la squalifica di due anni emessa dall'Uefa, ecco il commento del tecnico del Chelsea

