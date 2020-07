Katy Perry e Taylor Swift sono cugine? La reazione alla teoria dei fan: “Abbiamo litigato come tali” (Di lunedì 13 luglio 2020) L'ennesimo colpo di scena nell'annosa faida, ora tramutatasi in amicizia, tra Katy Perry e Taylor Swift arriva da una teoria messa a punto dai loro seguaci: secondo alcuni fan, le due popstar che si sono fatte la guerra per anni potrebbero essere parenti alla lontana. Secondo le ricostruzioni dei rispettivi alberi genealogici, Katy Perry e Taylor Swift sarebbero lontane cugine, nello specifico di nono grado: una teoria che la compagna di Orlando Bloom ha commentato durante una recente intervista a Capital FM, quando il conduttore ha avanzato l'ipotesi di una parentela tra le due artiste sulla base delle segnalazioni arrivate dal pubblico. Katy ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Jennifer Aniston sarà la madrina della figlia di Katy Perry e Orlando Bloom Corriere della Sera Katy Perry sceglie Jennifer Aniston come madrina per la figlia

Jennifer Aniston sarà la madrina della bambina di Katy Perry. Come riporta il The Sun, la popstar - in attesa del suo primo bebè con il fidanzato Orlando Bloom -, ha chiesto alla star di Hollywood di ...

Katy Perry mostra Smile, la cover del nuovo album. Un «viaggio verso la luce»

Smile, un sorriso, semplice parola che simboleggia, però, una rinascita dopo un periodo difficile. In cui Katy Perry, 35 anni, ha anche affermato di «aver pensato al suicidio». La cantante americana, ...

