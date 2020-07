Addio Fiorentina Women’s, è nata la ACF Fiorentina femminile – FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha annunciato il cambio della denominazione della squadra femminile Nella giornata odierna la Fiorentina ha annunciato il cambio della denominazione della propria squadra femminile. La Fiorentina Women’s diventa così ACF Fiorentina femminile. Ecco il comunicato della società viola: «ACF Fiorentina comunica che, in seguito all’incorporazione in Fiorentina SPA di Fiorentina WOMEN’S FOOTBALL CLUB SSD A RL, la denominazione della squadra viola sarà ACF Fiorentina ... Leggi su calcionews24

