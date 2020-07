Terremoto oggi in Italia 12 luglio 2020: scossa ad Amatrice | Tempo reale (Di domenica 12 luglio 2020) Terremoto oggi 12 luglio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, domenica 12 luglio 2020: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: scossa ad Amatrice – Un Terremoto di ... Leggi su tpi

Terremoto, forte scossa nel nord della Cina: il sisma avvertito anche a Pechino

Un terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei, nella Cina settentrionale, alle 6:38 di stamattina ora locale (00:38 ora italiana). Lo r ...

Rinasci Marche si schiera con Mangialardi: "Segnale forte al territorio"

E’ stato il candidato governatore del centrosinistra, accompagnato ieri dal segretario regionale del Pd Gostolo a Urbino, a tenere a battesimo nel cortile del Collegio Raffaello il gruppo "Rinasci Mar ...

